حزب المصريين: مصر خطت خطوات غير مسبوقة على مسار التنمية الاقتصادية

أكّد الدكتور خالد مهدي رئيس لجنة الصناعة بحزب المصريين، أنَّ الدولة المصرية اتخذت نهجًا صحيحًا خلال الآونة الأخيرة، يتمثل في زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، ومن ثم التعامل بالعملات المحلية مع الدول الصديقة، بعد الانضمام رسميًا إلى بريكس.

الدولة المصرية اتخذت نهجًا صحيحًا خلال الآونة الأخيرة

وأوضح «مهدي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ هذا النهج الذي تنتهجه مصر سيؤدي إلى تخفيف العبء الدولاري وتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد، إذ أنَّ مصر تسير على النهج السليم لتصحيح مسار الاقتصاد المصري.

مصر تمتلك الإمكانيات الاقتصادية للنمو والتقدم

وطالب «مهدي» بضرورة تضافر كل جهود الحكومة على أرض الواقع، وإعادة تخصيص الموارد المالية والبشرية لدعم الاستراتيجية الجديدة، مع وضع مؤشرات أداء لقياس نجاح أو فشل الخطة، مؤكّدًا أنَّ مصر لديها استقرار أمني وتمتلك الإمكانيات الاقتصادية للنمو والتقدم، إلا أنّها تحتاج إلى وعي كامل وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.