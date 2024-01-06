حزب المصريين: قطاع الرياضة يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية

ثمن محمد وجيه أمين مساعد لجنة الشباب بحزب المصريين، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والرياضيين، مؤكدا أن قطاع الرياضة يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، والتي تتطلع للتخطيط للفوز بالمزيد من الميداليات الأولمبية والعالمية، خلال السنوات والدورات المقبلة بما يليق باسم مصر في الجمهورية الجديدة.

البنية الرياضية المصرية

وقال «وجيه»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يخفى على أحد مدى اهتمام ودعم الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها، لافتا إلى أن هذا الاهتمام تجلت ثماره على مدى السنوات الماضية على مختلف الأصعدة، حيث شهدت البنية الرياضية المصرية تطورا غير مسبوق من حيث المواصفات والجودة العالمية، ومن حيث انتشارها في مختلف أنحاء الجمهورية، إضافة إلى التنوع والتكامل في وجود الاستادات والصالات والمدن الرياضية والأندية والملاعب وحمامات السباحة، حتى أصبحت مصر تذخر بثروة شبابية ورياضية تُضاهي وتفوق غيرها من دول العالم.

الثورة الرياضية في مصر

وأضاف أمين مساعد لجنة الشباب، أن لغة الأرقام لا تكذب أو تجامل وأصبحت تتحدث بفخر عن الثورة الرياضية التي تشهدها الدولة المصرية مؤخرا، مؤكدا أن مصر بفضل القيادة الحكيمة تحولت إلى قبلة ومركز دولي لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية على المستوى الدولي والقاري، وأصبحت الدولة الأكثر والأعلى على مستوى العالم في استضافة البطولات الرياضية رغم التحديات الكثيرة التي واجهها العالم أجمع، وكان في مقدمتها انتشار فيروس كورونا.