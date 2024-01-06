حزب «المصريين»: الحوار الوطني أثرى الحياة السياسية في مصر

ثمّن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، استئناف جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أن الحوار الوطني أثرى الحياة الحزبية والسياسية في مصر، وخلق حالة من الزخم السياسي منذ دعوة الرئيس السيسي لانعقاده.

حالة من الحماس والحيوية

وقال «أبوالعطا»، في بيان اليوم السبت، إن دعوة الرئيس السيسي لاستكمال الحوار الوطني بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية بثت حالة من الحماس والحيوية داخل الأحزاب السياسية، التي تأكدت من جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني، ووجود رغبة حقيقية للحفاظ على حالة الزخم التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية، موضحا أن الحوار الوطني حرك المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية، وفتح المجال العام أمام الأحزاب للمشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن.

الحوار الوطني

وأضاف رئيس حزب المصريين أن الحوار الوطني أصبح مظلة وطنية لجميع الأحزاب والقوى السياسية للتعبير عن رؤيتها وعرض برامجها للمساهمة في إيجاد حلول حقيقية للقضايا الوطنية المطروحة على مائدة المناقشات، دون تمييز أو إقصاء لأي تيار سياسي.

وأكد أن الحوار الوطني نجح بدوره في خلق حالة من الزخم السياسي والحزبي في الشارع المصري، وأحدث حالة من الانفتاح السياسي، الأمر الذي يتضح جليًا في الانتخابات الرئاسية والمشاركة الكبيرة في هذا الاستحقاق الدستوري، موضحا أن الحوار الوطني خلق أرضية مشتركة يمكن الالتفاف حولها، واعتبارها أساسًا راسخًا لتوحيد جهود القوى الحزبية والشعبية والسياسية، ومثل نواة حقيقية لحالة من إحداث الحراك الإيجابي بكافة الملفات المتعلقة بالوطن والمواطن.

وأشار إلى أن استئناف فعاليات الحوار الوطني تبشرنا جميعًا بوجود جهود ومساع وعقول مستنيرة، مؤكدًا أن الحوار الوطني وحد الرؤى وأحدث قدرًا كبيرًا من التوافق حول مواجهة التحديات المستقبلية، خاصة أنه يضم تنوعًا سياسيًا وحزبيًا غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية الحديث.