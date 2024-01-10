«النيابة الإدارية» تستقبل خريجي 6 جامعات لاستلام ملفات وظيفة «معاون»

تبدأ النيابة الإدارية، استقبال خريجي كلية الحقوق من الجامعة البريطانية والجامعة الألمانية وكلية الشرطة جامعة فاروس، وجامعة الأزهر فرع الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، من دفعة 2023 لسحب ملف وظيفة معاون نيابة إدارية، ويشترط في المتقدمين إتمام عملية التسجيل الإلكتروني، التي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

موعد المقابلات الشخصية

ويلي مرحلة تسليم الملفات تحديد موعد المقابلات الشخصية والتي تكون برئاسة رئيس الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ويوجه رئيس الهيئة سؤال المتقدم للوظيفة حول فرع من فروع القانون لرؤية مدى إلمامه به.

وتأتي مرحلة التحريات الأمنية عقب اجتياز المرشحين مرحلة المقابلات الشخصية، وتشمل التحريات كل التحريات الأمنية والجنائية للتأكّد من صلاحية المرشح في تولي الوظيفة القضائية من عدمه ومن ثم ترسل الجهات المعنية إلى النيابة الإدارية تفاصيل التحريات الأمنية.

وتأتي المرحلة الأخيرة وهي صدور القرار الجمهوري بتعيين المرشحين المقبولين واللذين اجتازوا المقابلة الشخصية والتحريات الأمنية.