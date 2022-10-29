التحريات في واقعة مصرع صيدلي حلوان.. مشادة كلامية وتشابك بالأيدي

40 يومًا مرت على واقعة وفاة ولاء زايد، بعدما سقط من الطابق الخامس بمدينة حلوان، الواقعة الشهيرة التي عرفت إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، والمتهم فيها 7 متهمين، وأحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنايات، ولذلك حصلت «الوطن» على التحريات الأمنية في الواقعة والتي كشفت عن مفاجآت بشأن القضية.

كشفت تحريات المباحث أنه بإجراء التحريات فقد توصلت لوجود خلافات سابقة بین المتوفى ولاء سعيد مصطفى زايد، 32 عاما، دكتور صيدلي، ومقيم بحلوان، وزوجته، حيث طلَّق زوجته في وقت سابق على خلفية اكتشاف علاقتها بشخص آخر، وتم التوفيق بينهما بتدخل الأهل وردها إلى عصمته، واستمرت الخلافات نظرًا لرغبة المتوفى في إقامة زوجته صحبته في المملكة العربية السعودية محل عمله، إلا أنها استمرت في الرفض لرغبتها في العيش بمصر وتربية نجلهما بمصر وإدارة الصيدلية الخاصة به وعدم رغبتها في العيش بعيدا عن أهلها.

المجني عليه اتفق مع زوجته الأولى على الحضور

وأضافت التحريات أن الصيدلي ولاء قرر الزواج بأخرى لاصطحابها للإقامة صحبته بالمملكة العربية السعودية، وذلك دون علم زوجته الأولى، واتفق المتوفى مع زوجته الأولى على الحضور لقضاء إجازة من المملكة العربية السعودية، إلا أنها اكتشفت حضوره قبل الموعد بخمسة أيام دون علمها واكتشفت زواجه بأخرى، على إثر ذلك دبَّ الخلاف بينهما وأصرَّت على الطلاق واستعانت بأهلها في ذلك.

مشاجرة بالأيدي بين المتوفى ووالد زوجته وشقيقيها

كما جاء في التحريات أنه بتاريخ الواقعة حضر والد زوجته الأولى المدعو «حمدي.ع» وأشقاؤها كل من المدعو «عمر.ح»، طالب بكلية هندسة، والمدعو «علي.ح»، طالب بكلية طب أسنان، وعقدت جلسة النقاش بينهم، إلا أن النقاش احتدم بين الأطراف، ثم نشبت مشادة كلامية وتعدٍ بالقول امتد للتعدي بالأيدي بين المتوفى ووالد زوجته وشقيقيها.