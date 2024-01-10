تداول 115 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، وجود نشاط ملحوظ في حركة السفن والبضائع بمواني الهيئة، إذ سجل إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 10 سفن، وجرى تداول 115 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1147 شاحنة و127 سيارة.

حركة تداول مواني البحر الأحمر

وشملت حركة الواردات 101 ألف طن بضائع، 639 شاحنة و105 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 14 ألف طن بضائع، 508 شاحنات و22سيارة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1582 راكبًا بموانيها.

مينا سفاجا يستقبل 66 ألف طن قمح روسي

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة WADI SAFAGA وعلى متنها 66 ألف طن قمح روسي، والسفينة POCHARD وعلى متنها 31 ألف طن المونيوم آتية من السعودية، والسفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس.

وتغادر السفينتان الحرية ودليلة اليوم، فيما استقبل الميناء بالأمس، الحرية ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي أمل، الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و315 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهي نفرتيتى، أور وآيلة.