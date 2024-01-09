تداول 15 ألف طن بضائع بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن وتم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1025 شاحنة و160 سيارة.

حركة تداول مواني البحر الأحمر

وأشار بيان هيئة مواني البحر الأحمر إلى أن حركة الواردات شملت 3 آلاف و500 طن بضائع، 581 شاحنة و135 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11 ألفا و500 طن بضائع، 444 شاحنة و25 سيارة .

ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين «دليلة والحرية 1» بينما تغادر السفينتان «الحرية2 وبوسيدون إكسبريس»، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة «بوسيدون إكسبريس »وغادرت السفينتان «دليلة والحرية1».

ميناء نويبع

كما شهد ميناء نويبع تداول 1870 طن بضائع و350 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي «اور، كوين نفرتيتي وايلة».

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1405 ركاب بموانيها.

ميناء سفاجا يستقبل 185 طن بطاطين وملابس

يذكر أن ميناء سفاجا استقبل اليوم 185 طن بطاطين وملابس على متن ستة شاحنات قادمة من ميناء ضبا السعودي علي الباخرة الحرية1 تسلم للهلال الأحمر المصري ترانزيت موجهة إلى قطاع غزة قادمة من دولة الكويت دعما لأهالي غزة.