وزير الإنتاج الحربي: حريصون على تصنيع الأجهزة المنزلية بأعلى جودة

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، أهمية الحفاظ على دور ومكانة شركة حلوان للأجهزة المعدنية «مصنع 360 الحربي»، كأحد أهم الشركات المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية في مصر والشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية تصنيع منتجات بأعلى درجات الجودة، والتطوير والتحديث في منتجات المصنع مثلما عرف عنه دومًا.

شركة حلوان للأجهزة المعدنية «مصنع 360 الحربي»

وتتخصص شركة حلوان للأجهزة المعدنية في إنتاج عدد من الأجهزة المنزلية، مثل السخانات المعروفة بـ«سخانات الإنتاج الحربي»، ومنتجات أخرى مثل أجهزة التكييف، والغسالات، والثلاجات، بالإضافة لعدد من المنتجات الدفاعية التي يعمل عليها المصنع، مثل كباري الاقتحام السريعة.

وأجرى وزير الإنتاج الحربي، جولة تفقدية في المصنع، صباح اليوم؛ حيث تواجد في توقيت حضور العاملين للمصنع، للتأكد من انتظام الحضور، وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

تحويل عاملة للتحقيق

وأمر خلالها بتحويل عاملة بالمصنع إلى التحقيق، لعدم متابعة وصيانة أحد الضواغط المتعطلة، والمتوقفة عن العمل منذ فترة في المصنع.

وأجرى الوزير حوارًا مع عدد من العاملين في المصنع، مؤكدًا خلاله أهمية تقديم أعلى درجات الجودة في الإنتاجية، والتعاون ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة.

وتفقد الوزير مخازن الخامات والمنتج النهائي في المصنع، واستمع لشرح من المهندس طه جمعة، رئيس «360 الحربي»، حول خطط المصنع في الفترة المقبلة.

مشروعات جديدة

وقال «جمعة»، خلال الزيارة، إن المصنع أبرم عددا من التعاقدات في الفترة الماضية مثل التعاون مع إحدى الشركات العالمية لإنتاج الجراجات الذكية والتعاون مع إحدى الشركات العربية الشقيقة لتشغيل وحدة إنتاج الفريون بالشركة والتعاون مع إحدى الشركات المحلية لإنتاج الأجهزة الكهربائية الصغيرة.

وأوضح أن تلك الشراكات تأتي في ضوء تنفيذ التوجيهات الوزارية لمختلف شركات الإنتاج الحربي بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة، تماشيا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

مبادرات رئاسية

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن مصنع 360 الحربي، يشارك بمنتجاته في المبادرات والمشروعات التنموية الهامة مثل حياة كريمة ومشروعات الإسكان البديل كما تحظى منتجاتها بثقة الأسرة المصرية ومختلف الجهات بالدولة وهو ما يتطلب القيام بالمزيد من التطوير وتحسين الأداء للحفاظ على هذه المكانة.