حصاد إنجازات الإنتاج الحربي في 2023: 7 مشروعات حربية جديدة

أعدت وزارة الإنتاج الحربي، تقريرًا بإنجازات الوزارة والشركات والهيئات التابعة للوزارة، خلال عام 2023، مؤكّدة لعب الوزارة لدور فعّال في مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية بالدولة.

وقالت وزارة الإنتاج الحربي، في تقريرها، إنَّ الوزارة انتهت من تنفيذ 7 مشروعات حربية، وشاركت في إقامة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «EDEX 2023».

وأضافت أنَّه تمّ استحداث منتجات عسكرية جديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، منها راجمة الصواريخ «رعد 200» و«سينا 200» المطورة والصلب المدرع.

ولفتت إلى المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة، والمشاركة في مشروعات تدوير المخلفات، والمساهمة في مبادرة حياة كريمة للمواطنين.

وأشارت إلى تصنيع نموذجين لجهاز استخلاص المياه من الهواء الجوي في مصانع الإنتاج الحربي بجودة يابانية، وإنتاج خامات اللوحات المعدنية في إطار تعميق التصنيع المحلي، فضلًا عن التعاون المثمر مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة.

ولفتت إلى إقامة شركة للصيانة لإحداث طفرة نوعية للحالة الفنية والتركيبات الكهرو ميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج بمصانع الإنتاج الحربي ومعدات شركات القطاعين العام والخاص.

ونوهت إلى ارتفاع إيرادات النشاط بمعدل نمو 14% عن العام السابق، فضلا عن تنفيذ العديد من اختبارات الذخيرة والصواريخ بقطاع الميادين المركزية لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة ومختلف الشركات الأجنبية، والرد على 100% من الشكاوى الواردة للوزارة.

وأكّدت أنّه تمّ رفع كفاءة وقدرات العاملين بالإنتاج الحربي من خلال برامج تخصصية وندوات توعوية، واعتماد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.