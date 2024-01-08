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محافظ جنوب سيناء ووفد الإنتاج الحربي يناقشان الموقف التنفيذي لمشروع «جرين شرم»

كتب:

داليا منير
08:05 م | الإثنين 08 يناير 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في مكتبه بشرم الشيخ، اليوم الاثنين، وفد الإنتاج الحربي الذي ضم اللواء طارق محمد العباسي رئيس مجلس إدارة مصنع 144 الحربي، والمهندس محمد عبد البر جبريل رئيس قطاع التسويق والمتابعة بمصنع 144 الحربي، والمهندس خالد حسني الغنام ممثل الشركة المنفذة لبعض مشاريع الإنتاج بالمحافظة، وبحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة.

مشروعات كوب 27 بشرم الشيخ

وخلال اللقاء تم مناقشة المشروعات الجارية وعرض بعض المقترحات الخاصة بمشروع جرين شرم، ومعاينة مشروعات الصيانة الخاصة بالمشروعات التي تمت قبل مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ.

يذكر أن مشروع جرين شرم تقوم بتنفيذه وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي وتطبيق تحسين منظومة إداره الموارد الطبيعية وخاصة بعد تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة سياحية خضراء ومستدامة في مصر والمنطقة العربية.

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بقلم داليا منير