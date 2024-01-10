تتويج فريق كلية الحاسبات بكأس بطولة جامعة سوهاج لكرة القدم

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تتويج فريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بكأس البطولة في نهائي مباريات بطولة الجامعة لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على فريق كلية الآداب بركلات الترجيح، وأيضًا فوز فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الثالث، عقب فوزه على فريق كلية التجارة بثلاث نقاط مقابل لا شيء، إذ قدم رئيس الجامعة، التهنئة للفرق الفائزة، مشيدًا بأدائهم المتميز ومستواهم الرياضي المشرف، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح دراسيًا على مستوى الأنشطة الطلابية.

تنظيم الأنشطة الطلابية والبطولات المحلية

وأكد الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون التعليم والطلاب، اهتمام الجامعة بتنظيم الأنشطة الطلابية والبطولات المحلية التي تساهم في رفع مستوى اللياقة البدنية لدى الطلاب، وتعزز قدراتهم ومهاراتهم الشخصية، لاختيار أفضل وأقوى العناصر لتكوين منتخب جامعي قوي يمثل اسم الجامعة في الأنشطة والفعاليات كافة.

مشاركة 288 طالبًا من 16 كلية

وقال الدكتور ممدوح محمد السيد، وكيل كلية التربية الرياضية، إنّ البطولة شارك بها 288 طالبًا من 16 كلية، إضافة إلى فريق المدينة الجامعية، موضحاً أنّ المباريات أقيمت على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، تحت إشراف أخصائي إدارة النشاط الرياضي.

وأضاف نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أنّه حكّم المباريات، الكابتن حمادة القلاوي، حكم الدوري المصري الممتاز، والدكتور محمد سيد، والدكتور محمد أحمد حكام الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجدير بالذكر، أنّه في ختام المباراة، سلم الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح محمد السيد، وكيل كلية التربية الرياضية، الميداليات للفريق الفائز .