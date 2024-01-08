جامعة سوهاج تعلن عن 21 وظيفة شاغرة في «الحقوق والحاسبات والتربية النوعية»

عقد مجلس جامعة سوهاج، اليوم، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، اجتماعا طارئا لمناقشة توزيع الأعداد المطلوبة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والتربية النوعية والحاسبات والذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نائبي رئيس الجامعة، وأشرف القاضي أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

تحسين بيئة العمل الوظيفية

وفي بداية الاجتماع، وجه الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، مشيدا بالدور الذي يقوم به الجهاز والطفرة في أدائه المؤسسي، التي انعكست بدورها على تحسين بيئة العمل الوظيفية، مضيفا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق على الإعلان عن شغل وظائف لعدد 21 عضو هيئة تدريس بجامعة سوهاج موزعة كالآتي:

- كلية الحقوق: 2 أستاذ مساعد بقسمي القانون العام والقانون الجنائي، 5 مدرسين بأقسام الاقتصاد والمالية العامة، القانون المدني، المرافعات المدنية والتجارية، القانون الدولي الخاص وفلسفة القانون وتاريخه.

- كلية التربية النوعية: 6 مدرسين بأقسام التربية الفنية، «رسم وتصوير- أشغال خشب»، قسم الاقتصاد المنزلي «سيج - إدارة منزلية»، قسم الإعلام التربوي «مسرح تربوي».

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 8 مدرسين، 2 بقسم تكنولوجيا المعلومات، 2 بقسم نظم المعلومات، 2 بقسم شبكات الحاسب، و2 بقسم علوم الحاسب.

كيفية تقديم طلبات الوظائف

وأكد «النعماني» أنه على الراغبين في الحصول على الوظيفة تقديم الطلبات باسم أمين عام جامعة سوهاج على النماذج المعدة لذلك بالإدارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية والوظائف القيادات والإشرافية.