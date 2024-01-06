رئيس جامعة سوهاج يشارك الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد

شارك منذ قليل، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، بمقر كاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونخبة من كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومجموعة من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة.

الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح

وأعرب «النعماني» عن بالغ سعادته بالمشاركة في الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح، الذي كان ميلاده للخير والسلام، وذلك وسط جموع آلاف من أبناء الشعب المصري، في جو يعلوه صوت الأخوة والسلام، ويسوده الأمان والاستقرار، بمشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص على التواجد الدائم جنبًا إلى جنب مع المصريين في جميع الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، ويبرهن على أنّ مصر ستظل دائمًا رمزًا للمحبة والوحدة والعطاء.

وأشاد بكلمة الرئيس السيسي، الذي أكد من خلالها أنّ هذا العام سيكون نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله، إلى جانب موقف الدولة المصرية، تجاه القضية الفلسطينية، حيث تسعى دائمًا إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للتخفيف عن الأشقاء في غزة، داعيًا المولى عز وجل، أنّ يعيد هذه الأيام على جميع الأخوة الأقباط والشعب المصري بالخير، وأنّ ننعم جميعًا بالأمن والأمان والاستقرار.

أجواء الود والمحبة

ووجه رئيس جامعة سوهاج، كل التقدير والاحترام والاعتزاز إلى الرئيس عيد الفتاح السيسي وقداسة البابا تواضروس وجميع الحاضرين، مثمنًا أجواء وروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة ومشاعر السماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب.