رئيس جامعة سوهاج و«حياة كريمة» يكرمان «طلاب من أجل مصر» على عملهم التطوعي

كرّم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ومؤسسة حياة كريمة عدد من طلاب أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، نظرًا لجهودهم في الأنشطة الطلابية والعمل التطوعي، بحضور الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، ورحاب مختار ممثل حياة كريمة، ولفيف من طلاب الكليات المختلفة، بقاعة مجلس الكلية بالحرم الجامعي القديم.

دعم الأنشطة الطلابية بكل صورها

وقال الدكتور حسان النعماني، إنّ إدارة جامعة سوهاج، تحرص على دعم الأنشطة الطلابية بكافة صورها، و تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم في شتى المجالات، نظراً لأهميتها في توسيع مدارك الطلاب وصقل شخصياتهم وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب، موجهًا الشكر لكل من ساهم في تطوير الفكر الطلابي والعمل على مساندتهم بشكل مباشر، متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز.

تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة

وأضاف الدكتور علاء غالب، أنّ تكريم الطلاب يأتي في إطار تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تقام داخل وخارج جامعة سوهاج، داعيًا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة التي تنظمها الجامعة، حتى يتسنّى لهم تنمية مواهبهم وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم، إلى جانب تدريبهم على تحمل المسئولية والثقة بالنفس.