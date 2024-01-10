«الزراعة»: أسعار اللحوم في المنافذ تتراوح بين 220 حتى 250 جنيها (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنّ الدولة تتابع بدقة الوضع الوبائي للدول التي تستورد منها رؤوس الماشية بغرض التربية أو الذبيح، موضحا أنّ الوزارة تبذل جهدا كبيرا لمتابعة الإنتاج المحلي واللحوم التي يتم استيرادها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين والإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنّ القوافل البيطرية وحملات التحصين تمر باستمرار لمتابعة الوضع الوبائي من أجل التطعيم بشكل مستمر، للحفاظ على رؤوس الماشية بمصر والثروة الحيوانية.

اللحوم المستوردة يتم فحصها وفقا للإجراءات المحجرية اللازمة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أنّ اللحوم المستوردة يتم فحصها وفقا للإجراءات المحجرية اللازمة بدولة المنشأ، حيث يتم استيراد الشحنة وحجرها وفق الإجراءات المتبعة للتأكد من صحتها وجودتها.

وكشف المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن أنّ الوزارة تحاول توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين تتراوح بين 220 و250 جنيها في المنافذ التابعة للوزارة والدولة، موضحا أنّه في الفترة من أكتوبر 2022 كانت هناك متابعة مستمرة بشكل لحظي لتوفير احتياجات السوق والإفراجات الجمركية اللازمة والبنك المركزي لتوفير العملة اللازمة لإدخال شحنات الأعلاف المطلوبة.