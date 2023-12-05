«الإحصاء»: 10% زيادة في أعداد رؤوس الماشية عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2022 ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

3.8 مليون رأس عام 2022

بلغت أعداد رؤوس الماشـية الحية «أبقار- جاموس - أغـنام – ماعـز- جمال» 8.3 مليون رأس عام 2022 مقابل 7.5 مليون رأس عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.0%.

بلغ إجمالي أعـداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبـوحـة 4.6 مليون رأس عـام2022 مقابل 4.2 مليون رأس عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.2%.

%10.6 زيادة كميات لحوم الماشية في 2022

بلغت كميـة لحوم الماشية من المذبوحات 803 ألف طن عام 2022 مقابل 726 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.6% بلغ الوزن التقديري للإنتاج المحلي من اللبن الخام 6.7 مليون طن عام 2022 مقابل 6.2 مليون طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.2%.

بلغت كمية لحـوم الطيـور والدواجن مليوني طــن (وزن قائم) عام 2022 مقابـل 2.5 مليون طن عـام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19.8%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.

15.3 مليار بيضة عام 2022

- بلغ المحصول السنوي من البيض 15.3 مليار بيضة عـام 2022 مقابل 16.4 مليار بيضـة عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.4%.

- بلغت كمية إنتاج العسل 3.7 ألف طن عام 2022 مقابل 4.2 ألف طن عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10.8%.