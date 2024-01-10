أزمة في الولايات المتحدة بسبب «نفق سري».. ما علاقة حركة حباد اليهودية؟

تصدرت أنباء العثور على نفق سري يؤدي إلى معبد يتبع حركة حباد اليهودية في مدينة نيويورك الأمريكية على اهتمامات وسائل الإعلام، وبينها صحيفة «نيويورك تايمز» والتي ناقشت في تقرير نشر صباح اليوم أسباب حفر النفق، الذي كان بالإمكان أن يتسبب في كارثة للمباني المجاورة.

وكانت شرطة «نيويورك» ألقت القبض على 9 أشخاص داخل معبد يهودي في المدينة، ووجّهت لهم اتهامات بتعمد الأذى والإضرار بالآخرين، بعد اشتباكات اندلعت بين هؤلاء اليهود المتطرفين والشرطة التي أتت بمواد أسمنتية لإغلاق النفق السري، المؤدي إلى مبنى مقر حركة حباد المعروفة أيضا بـ«تشاباد-لوبافيتش».

اكتشاف نفق متصل بمقر حركة حباد اليهودية

وذكرت الصحيفة أنّ الشرطة تعاملت مع بلاغ بشأن وجود «مجموعة غير نظامية» خارج معبد حركة حباد تحتج على وصول شاحنة أسمنت، لإصلاح جدار المعبد المتضرر نتيجة بناء النفق السري، إلا أنّ اشتباكات عنيفة وقعت بين الشرطة وهؤلاء الأشخاص الذين كانوا داخل النفق، وأولئك الذين يعارضون ردمه.

وكانت الشرطة تحاول إبعاد هؤلاء المتطرفين إلا أنّ بعضهم رفض مغادرة الجدار الذي تقع عنده فتحة النفق، والبعض استخدم مقاعد خشبية وألقاها نحو الضباط، قبل أن تتمكن الشرطة من إبعادهم والقبض عليهم ووضع شريط تحذيري أصفر داخل المعبد مع لف أقمشة بيضاء أمام الجدار المتضرر، الذي استخدمه المخرّبون لدخول المبنى بشكل غير قانوني.

أسباب بناء النفق تعود إلى نزاع داخل المعبد

وقال مسؤول بحركة حباد للصحيفة، إنّ النفق تم اكتشافه قبل أسابيع، وبناه طلاب يهود متطرفين، كما تبرأ من المتهمين قائلا إنّهم لا ينتمون رسميا إلى الحركة التي تعد واحدة من أسرع المنظمات اليهودية نموا في الولايات المتحدة، في تنصل منه مما فعلوا بعد الانتقادات الكبيرة التي وجّهت لهم.

ويمتلك معبد بروكلين اليهودي قدسية كبيرة ومكانة رمزية لدى عديد من اليهود، فهو المكان الذي عمل فيه مناحيم مندل شنيرسون، زعيم حركة حباد، الذي يعتبره البعض الحاخام الأكثر نفوذا في التاريخ الحديث ولعقود من الزمن، إلا أنّ وفاته تسببت في خلافات كبيرة داخل الحركة كونه لم يترك خليفة له، وعليه فإنّ المجموعة التي بنت النفق هي إحدى المجموعات التي دخلت في نزاع مع مسؤولي الحركة الحاليين، ولكي تصل إلى المعبد قررت اللجوء إلى حفر نفق سري كامتداد أو توسعة للمعبد ومن ثم الوصول إليه.