صدمة تضرب نيويورك.. العثور على نفق سري أسفل مقر أكبر منظمة يهودية

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية صدمة كبرى لها أصداء عالمية بسبب اكتشاف نفق سري تحت مبنى «حركة حباد»، التي تعد أكبر منظمة يهودية في العالم.

نفق لحركة حباد اليهودية

وحفرت حركة «حباد» هذا النفق، بهدف توسيع المعبد دون علم السلطات الأمريكية، حتى تم الكشف عن النفق.

وحاول عدد من الشباب إيقاف عمال بناء جاؤوا لسد النفق السري الذي تم حفره أسفل الكنيس بشكل غير قانوني.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه «تم اعتقال 10 أشخاص بعد استدعاء شرطة نيويورك لتنفيذ إغلاق النفق بالقوة، حيث حاول عدد من الشباب المنتمين للحركة المتشددة التصدي لرجال الشرطة».

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مدينة نيويورك في حالة فوضى كبرى الان بعد انكشاف نفق سري يسكنه اليهود!!



تم الكشف عن نفق سري تحت مبنى

" حركة حباد " اليهودية في نيويورك، لمن لا يعرف حركة حباد هي اكبر منظمة يهودية في العالم وكانوا يريدون توسعة مقرهم بدون علم احد و تحت الارض لكن تم القبض عليهم و… pic.twitter.com/7quWib2VtM — TRAVIS تراڤس (@irode0) January 9, 2024

نزاع على ملكية المنزل

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو، تُظهر وجود مساحة خرسانية كهفية بعرض يتجاوز نحو 20 قدمًا أسفل قسم النساء في مبنى الحركة.

ووفقًا للتحقيقات، نُفذ بناء النفق على يد عدد من شباب «حاباد» خلال الستة أشهر الماضية، ويُعتقد أن الواقعة حدثت في سياق انقسام ونزاع طويل الأمد بين شباب الحركة وقيادة الكنيس بشأن ملكية المنزل البالغ من العمر 100 عام.

وصدر بيان من الحاخام يهودا كرينسكي، رئيس المقر، يعبر عن ألم مجتمع حاباد-لوبافيتش بسبب التخريب الذي قام به بعض المحرضين الشبان للمعبد اليهودي تحت مقر حاباد في 770 إيسترن باركواي.

وأشار البيان إلى أن التحقيق سيُجرى لكشف ملابسات هذه الأعمال، وسيتم استعادة قدسية الكنيس، مع التقدير لاحترافية وحساسية شرطة نيويورك، والامتنان للدعم الوارد من مؤسسات شاباد-لوبافيتش على مستوى العالم.