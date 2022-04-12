سلطات نيويورك: حادث إطلاق النار في محطة بروكلين ليس إرهابيا حتى الآن

أعلنت سلطات نيويورك، أن حادث إطلاق النار في محطة قطارات بروكلين ليس إرهابيا حتى اللحظة.

وأضافت سلطات نيويورك خلال مؤتمر صحفي بعد حادث إطلاق نار في محطة قطارات بروكلين، أن منفذ حادث بروكلين رجل «أسود» وكان يرتدي قناعا ضد الغاز.

وأشارت سلطات نيويورك إلى أن منفذ إطلاق النار في بروكلين ما زال طليقا، منوهة بأن منفذ حادث بروكلين رجل من أصول إفريقية وكان يرتدي قناعا ضد الغاز.

إصابة 16 شخصا في محطة بروكلين

وأكدت سلطات نيويورك إصابة 16 شخصا نتيجة إطلاق النار في محطة قطارات بروكلين بينهم 10 بالرصاص.

وتابعت سلطات نيويورك أن التحقيقات جارية حول دوافع إطلاق النار في بروكلين، منوهة بأن إطلاق النار حدث داخل القطار في محطة بروكلين.