وزيرة البيئة تتابع موقف خطط الإصحاح البيئي لـ236 منشأة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال اجتماع مع العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة وجهازيها، جهود الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، في التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية للمنشآت بمختلف قطاعاتها، والإجراءات القانونية المتخذة تجاه المخالفين.

وأشار بيان صادر عن وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، إلى استعراض أهم أعمال الالتزام البيئى، ومؤشرات الأداء وأيضًا مقترحات تطوير أعمال الالتزام البيئي، ورؤية العمل والخطط المستقبلية، حيث تم الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد 318 منشأة كبرى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدولة.

متابعة موقف خطط الإصحاح البيئي لـ236 منشأة

ولفت البيان إلى متابعة موقف خطط الإصحاح البيئي لعدد 236 منشأة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لشركات البترول بنطاق مسطرد بمشاركة معامل الجهاز والجهات المعنية، وكذلك موقف الإصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس تنفيذا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن بالإضافة الى اجراء التفتيش على مكامير الفحم المطورة بمنطقة أجهور محافظة القليوبية بمشاركة فرع القاهرة الكبرى ووحدة الفحم النباتى، وهيئة التنمية الصناعية.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة الوضع البيئي للشركات الصناعية الواقعة بنطاق مدينة السادات (صناعات الورق والكرتون - الغزل والنسيج والتي ينتج عنها صرف صناعي سائل، والمشاركة مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي وهيئة التنمية الصناعية لتقييم الشركات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في إعداد خطط الإصحاح البيئي، وجاري حالياً متابعة خطط الإصحاح البيئي لبعض الشركات التي تقدمت وعددها 26 منشأة.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض أعمال الالتزام البيئي والاشتراك مع الإدارة المركزية للمناطق الساحلية للمراجعة البيئية للمواني العين السخنة والأدبية وشرق وغرب بورسعيد في إطار خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية لإعداد تقرير بالحالة البيئية للمواني المصرية، وأيضا الاشتراك في التدريبات الخاصة بالتفتيش على أعمال ورقابة دولة الميناء بالغردقة والإسكندرية لرفع كفاءة وقدرات العاملين.

تنفيذ خطط إصحاح بيئي لمعالجة مياه الصرف

كما يتم متابعة خطط الإصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس، وذلك لتنفيذ التكليفات الرئاسية للحد من التلوث بخليج السويس من خلال التنسيق الدائم بين الهيئة العامة للبترول وجهاز شئون البيئة، حيث يتم تنفيذ خطط إصحاح بيئي لمعالجة مياه الصرف ويتم حالياً التشغيل التجريبي بشركات (السويس للزيت، النصر للبترول، الامل وبتروجلف) وجاري الانتهاء من محطات العامة للبترول وباقي الشركات، كما تم مد المهلة لخطط الالتزام البيئي لتنتهي في 2024 حفاظاً على الاستثمارات التي تم ضخها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التنسيق الدائم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن مراجعة خطط الإصحاح البيئي للشركات المتقدمة للتراخيص وتوفيق أوضاعها في ضوء قانون 15 بشأن تيسيير إجراءات التراخيص الصناعية والقانون 19 بشأن توفيق الأوضاع ، بالاضافة الى متابعة مزقف خطط الإصحاح البيئي لعدد 9 مصانع سكر تابعين لوزارة التموين.

كما تم استعراض متابعة موقف شركات الأسمنت وعددهم 27 منشأة من تنفيذ خطط استخدام الوقود المشتق من المرفوضات (RDF‏) لضمان الالتزام بالقرار الوزاري رقم 49 وتنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

بدورها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية اختصاصات الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، التي من أهم اختصاصاتها تفعيل قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهمها، والقوانين ذات الصلة، وذلك من خلال التفتيش على تلك المنشآت، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير الواردة بالقانون، وحثها على الاصحاح البيئي لتحقيق التوافق البيئي لتحقيق التنمية المستدامة والالتزام برؤية مصر 2030، وضمان تحقيق التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.