«البيئة»: تقديم الدعم الفني إلى الشركات لتبني بدائل الأكياس البلاستيكية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الهدف من مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع اليونيدو والجانب الياباني، هو مساعدة المصانع على التحول الأخضر بطريقة بسيطة وخطوات تدريجية، وإتاحة البدائل المناسبة والتكنولوجيا وتقديم الدعم الفني اللازم، إلى جانب مشروع الصناعة الخضراء المستدامة الذي سيبدأ خلال الفترة المقبلة، والذي يقدم الدعم الفني للتنفيذ، وأيضا قرض ميسر بفائدة 2.5%، كحزمة تحفيزية للاستثمار في هذا المجال، بما يساعد الصناعة على مواكبة التغيير في الطريقة المعتادة لإنتاج الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مستقبلا.

وقالت وزيرة البيئة أثناء افتتاح فعاليات الدورة الجديدة لمعرض Plastex2024 لعام 2024، إن هذا يأتي ضمن جهود الوزارة لمواجهة تحدي تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي كان منها توقيع وثيقة مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام، بدعم من الحكومة اليابانية وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

الحد من تسرب المنتجات البلاستيكية

وأضافت أن هذه المبادرة تهدف لدعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار، والتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للبدء في مشروع تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية في محافظة بورسعيد، إلى جانب استمرار أنشطة رفع الوعي وأعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الإسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ «نبق – رأس محمد»، ورعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

منع استخدام الأكياس البلاستيكية في الغردقة قبل 3 سنوات

وأشارت وزيرة البيئة أيضًا إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مبكرًا لخلق المناخ الداعم لتنفيذ إجراءات الحد من تلك الأكياس، وأهمها رفع الوعي لدى مختلف أصحاب المصلحة، وتنفيذ حملات في المجتمعات المؤهلة للريادة في تبني تلك الإجراءات، ومنها مدينة الغردقة والتي تم التمهيد لإجراءات منع استخدام تلك الأكياس بها منذ 3 سنوات كقصة نجاح ملهمة، ساعدت على تطبيق ذات الإجراءات في مدينة شرم الشيخ مع استضافة مؤتمر المناخ COP27، بعد تنفيذ حملة توعية وإتاحة منفذ لتوفير البدائل، واستكمالها من خلال مشروع شرم الخضراء.