«البيئة» تنظم تدريبا لتصميم وتشغيل وحدات الغاز المتنقلة في الإسكندرية

نفذت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، برنامجًا تدريبيًا للفنيين من جمعية القلعة لتنمية المجتمع في الإسكندرية، للتدريب على تركيب وتصميم وتشغيل وحدات الغاز المتنقلة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتوسع في تكنولوجيا الغاز الحيوي بجميع أنحاء الجمهورية.

وتضمن البرنامج التدريبي عددا من المحاضرات وورش العمل حول أهمية الغاز الحيوي والعوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنه، والمعايير والاشتراطات المطلوبة لتنفيذ الوحدات، وأنواع الوحدات ومراحل إنشاء الوحدات، وتصميم وتنفيذ عملي لوحدة متنقلة للغاز الحيوي.

وشهد التدريب استعراض أهداف المؤسسة وأنشطتها والخدمات والتسهيلات التي تقدمها، للتوسع في تطبيقات تكنولوجيا الغاز الحيوي من خلال رؤية مصر 2030.

يأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين مؤسسة الطاقة الحيوية وجمعية القلعة بهدف توفير الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات ونشر تكنولوجيا الوقود الحيوي، وخلق فرص عمل للشباب، ما يرفع مستوى المعيشة للمزارعين.

يذكر أنّ مؤسسة الطاقة الحيوية هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تأسست من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015، وهي مؤسسة مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي ويطبق عليها القانون رقم 149 لسنة 2019.

وتهدف المؤسسة إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية بمصر، وإزالة المعوقات الفنية والحواجز المؤسسية للمساعدة في تطبيق ونشر التكنولوجيات من خلال تقديم الدعم الفني لنقل أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقة الحيوية، من خلال تنفيذ مشروعات رائدة بشراكات مع جهات عالمية ومحلية.