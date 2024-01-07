وزيرة البيئة تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد: الشعب المصري نسيج واحد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقدمة التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مُتمنية من الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على قداسته، وجميع الإخوة الأقباط، بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا وشعبنا الخير والأمن والسلام.

أكدت وزيرة البيئة، في بيان، أن الشعب المصري نسيج واحد؛ يجمعهم وطن وآمال واحدة في بناء مصر، راجيةٍ من الله عز وجل أن يكون العام الجديد هو عام التقدم واستكمال مسيرة البناء والتنمية في إطار الجمهورية الجديدة، مثنية على التعاون المثمر مع قداسة البابا تواضروس الثاني في تعزيز دور الكنيسة في الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، متمنية من الله أن يمتع قداسته بموفور الصحة والعافية.