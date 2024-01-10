توزيع 3 آلاف علبة بليلة مجانا ضمن مبادرة «دفي نفسك» بكفر الشيخ

«كل بليلة وادفي الليلة» شعار رفعه عدد من أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ لتوزيع البليلة مجانا على الأهالي ضمن مبادرة «دفي نفسك»، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس البارد، وحرصاً منهم على إدخال البهجة والسرور على أهالي المدينة.

توزيع أكواب بليلة الساخنة على المارة

وقف القائمين على المبادرة أمام مسجد المرسي بشارع الجمهورية بمدينة بيلا وحرصوا على توزيع أكواب البليلة الساخنة على المارة وسط حالة من الفرح التي انتابت الأهالي خاصةً الأطفال الذين حرصوا على تذوق البليلة لأول مرة.

«معروف إنّ البليلة من المشروبات الشتوية اللي بتساعد على تدفئة الجسم عشان كده قرّرنا نوزع أكواب بليلة على الأهالي مجاناً عشان ندفيهم ونفرح قلوبهم، وبالفعل حققنا ده والناس كلها سعيدة وفرحانة بالمبادرة ونفسهم تفضل مستمرة»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمود عثمان، أحد القائمين على المبادرة حديثه لـ«الوطن».

«عثمان»: وزّعنا 3000 كوب بليلة مجاناً

3000 كوب بليلة جري توزيعهم على أهالي بيلا بالمجان بعد أنّ قام أحد فاعلي الخير بشراء مكونات البليلة كصدقة له بحسب لـ«عثمان»: «فاعل خير اتبرع بمكونات البليلة اللي كانت عبارة عن 300 لتر لبن و90 كيلو قمح وسكر، وتم تسليم المكونات لأحد الطهاة المتطوعين في المبادرة، وعملنا 3000 كوب بليلة تم توزيعهم بالمجان على الأهالي».

لم يستغرق صُنع البليلة وقتاً طويلاً وفقاً لـ«السيد العزب»، أحد الطهاة المشاركين في المبادرة: «البليلة سهلة في عمايلها ومش بتأخد وقت كتير وهي بتعتبر من الأكلات الشتوية الرائعة اللي الناس بتفضل تتناولها في فصل الشتاء لأن طعمها حلو ولذيذ وبتدفي الجسم، وكمان مكوناتها بسيطة وعبارة عن قمح مقشر، ولبن، وسكر أبيض ناعم، وبعد كده بيتم تعبئتها في أكواب وإضافة المكسرات وصوص الشيكولاتة عليها وتقديمها، وحقيقي الناس كانت مبسوطة وسعيدة».