فصل الكهرباء عن منطقتين في كفر الشيخ للصيانة اليوم.. المواعيد والأماكن

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن منطقتين بمدينة بيلا، اليوم الأربعاء، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 مساء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي 10 «خروج توزيع بيلا الجديدة»، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

فصل الكهرباء عن منطقتين في مدينة بيلا

وذكرت هندسة الكهرباء، في بيان، أنّ المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي المرور والجمهورية، مؤكدةً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

إجراء أعمال الصيانة الدورية

وأهابت هندسة كهرباء بيلا بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المُعلن عنه.