فيلم «أنا وابن خالتي» يحقق مليون جنيه إيرادات في دور العرض خلال أسبوع

حقق فيلم «أنا وابن خالتي» نجاحا متوسطا منذ بداية طرحه في دور العرض، إذ يتنافس بين الأفلام الأخرى ضمن موسم أفلام رأس السنة الجديدة 2024.

إيرادات فيلم «أنا وابن خالتي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إنَّ فيلم «أنا وابن خالتي» حقق أمس 109 آلاف جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم ما يقرب من مليون و127 ألف خلال أسبوع واحد من عرضه.

أحداث فيلم «أنا وابن خالتي»

تدور قصة الفيلم في قالب لايت كوميدي، إذ توجد صلة قرابة بين بيومي فؤاد وسيد رجب، وكل واحد منهما يقود مغامرة غير محسوبة ومختلفة عن الآخر الأمر الذي يورطهما في عدة أزمات.

أبطال فيلم «أنا وابن خالتي»

فيلم «أنا وابن خالتي» يجمع بين سيد رجب وبيومي فؤاد، ويشارك في بطولته لأول مرة المطرب علي لوكا، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبدالرحمن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من إخراج أحمد صالح، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، إشراف علي الكتابة دعاء عبدالوهاب، إنتاج شركة «إنفينتي» للإنتاج الفني.