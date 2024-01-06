694 ألف جنيه إيرادات فيلم «أنا وابن خالتي» في 3 أيام بالسينما

جاء فيلم «أنا وابن خالتي»، في المركز السادس بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث حقق أمس الجمعة 259 ألف و415 جنيه، حيث سبقه في المراكز الخمسة الأولى أفلام «الإسكندراني»، و«أبو نسب»، و«الحريفة»، و«شماريخ»، و«عصابة عظيمة»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وانطلق عرض فيلم «أنا وابن خالتي»، بالسينما منذ 3 أيام وحقق خلالها ما يتجاوز 694 ألف جنيه، حيث جاءت إيراداته في اليوم الأول من عرضه 212 ألفاً و322 جنيه، وفي اليوم الثاني 223 ألفاً و286 جنيه، وفي اليوم الثالث 259 ألفاً و415 جنيه.جنيه.

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب، وميمي جمال، وهنادي مهنا، وسارة عبدالرحمن، لأول مرة المطرب علي لوكا، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، إخراج أحمد صالح.

قصة كوميدية

تدور قصة فيلم «أنا وابن خالتي» في إطار كوميدي اجتماعي، من خلال اثنين من أبناء الخالة تحدث بينهما مناوشات وخلافات في إطار محاولة إثبات كل منهما كفاءته دون الآخر.