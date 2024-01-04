فيلم «أنا وابن خالتي» يحقق 212 ألف جنيه في أول أيام عرضه بدور السينما

حقق فيلم «أنا وابن خالتي» نجاحاً كبيراً، حيث أنه تصدر المراكز الأولى بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، في أول أيام عرض الفيلم بدور العرض.

إيرادات فيلم «أنا وابن خالتي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، فيلم «أنا وابن خالتي» حقق نجاحاً كبيراً، إذ حقق أمس 212 ألفا و322 جنيهًا فقط، في اليوم الأول من عرض الفيلم.

أحداث فيلم «أنا وابن خالتي»

ينافس الفيلم في موسم أفلام رأس السنة الجديدة 2024، وتدور قصة الفيلم في قالب لايت كوميدي.

وخلال الفيلم توجد صلة قرابة بين بيومي فؤاد وسيد رجب، وكل واحد منهما يقود مغامرة غير محسوبة ومختلفة عن الآخر الأمر الذي يورطهما في عدة أزمات.

أبطال فيلم «أنا وابن خالتي»

فيلم «أنا وابن خالتي» يجمع بين سيد رجب وبومي فؤاد مرة أخرى، بعد أن جمعهما فيلم وقفة رجالة عام 2021 مع ماجد الكدواني وشريف دسوقي، ويشارك في بطولته لأول مرة المطرب علي لوكا، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبدالرحمن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من إخراج أحمد صالح، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، إشراف علي الكتابة دعاء عبدالوهاب، إنتاج شركة «إنفينتي» للإنتاج الفني.