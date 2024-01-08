عبدالله غلوش لـ«ملعب الفن»: «أنا وابن خالتي» ظُلم بسبب بيومي فؤاد

قال الكاتب الصحفي عبدالله غلوش، إنّ فيلم «أنا وابن خالتي» حالة رائعة بين بيومي فؤاد وسيد رجب، لكنه ظُلم بسبب كثرة الأفلام المطروحة في دور العرض.

فيلم «أنا وابن خالتي»

وأضاف «غلوش» خلال حواره مع الإذاعي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «الفيلم ليس سيئًا، لكن مشكلته تكمن في أنه بطولة بيومي فؤاد، وأنصح به للأسرة المصرية».

إلى ذلك، تحدث الكاتب الصحفي، عن السينما المصرية، قائلا: «كنا نقول إن الأفلام المصرية تشبه بعضها، لكن هذا الأمر تغير في السنوات الأخيرة، فهناك أفلام تناسب الشباب، وفيلم كوميدي وفيلم شعبي، وهذا أمر رائع».

وأشاد «غلوش» بفيلم «ليه تعيشها لوحدك» للفنانين شريف منير وخالد الصاوي، معبرًا عن إعجابه بدور سلمى ضيف وتركيزها على إتقان الأدوار المسندة إليها، كما أنها قدمت دورًا مميزًا في «ليه تعيشها لوحدك».