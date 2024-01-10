«سيدبك» تشارك في معرض «إيجي بلاست 2024» بمحاضرات علمية

شاركت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك» التابعة لقطاع البترول بجناح متميز في الدورة العاشرة من معرض «إيجي بلاست 2024» ومعرض «بلاستيكس»، والذي تمّ افتتاحه أمس ويستمر لمدة 4 أيام بحضور المهندس محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «سيدبك» وقيادات الشركة والعاملين.

وحظي جناح الشركة بحضور ونشاط متميز وتوافد من كبار المسئولين والخبراء والشركات، كما تفقد المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات جناح الشركة الذي يشهد حضوراً مميزا لقطاع البتروكيماويات.

مساهمات كبيرة للبتروكيماويات

وتشارك «سيدبك» بمساهمات علمية وبحثية قيمة، إذ يلقي مختصون من الشركة محاضرات مختلفة عن موضوعات تخص المهتمين بصناعة البوليمرات مثل:

- سوق خامات البلاستيك في مصر وملامح صناعة البتروكيماويات.

- الاختبارات المعملية اللازمة لتحديد جودة المواد الخام المستخدمة في صناعة البلاستيك.

- تأثير مضادات الاكسدة على الخواص الحرارية والميكانيكية لخام البولي إيثيلين.

- فرص تحسين كفاءة استخدام الطاقة بصناعة البلاستيك.

وأكّد المهندس محمد إبراهيم رئيس «سيدبك» أهمية هذا الحدث والمشاركة في مثل هذه المعارض التي تضم أكثر من 340 شركة محلية ودولية وتستقطب نخبة من الخبراء المتخصصين لاستكشاف الفرص الجديدة للاستثمار والأعمال في القطاع، بجانب مناقشة الموزعين المحليين والدوليين والعملاء والزائرين والرد على استفساراتهم في مختلف المجالات الفنية والتسويقية مع الاستمرار في التعاون الدائم والمثمر معهم.

كما أشار إلى أن «سيدبك» منذ انطلاق أعمالها وهي تبذل قصار جهدها على تلبية احتياجات قطاع كبير من العملاء في صناعة البلاستيك داخل مصر وخارجها، فضلًا على نجاح الشركة في تخطى العديد من التحديات وتحقيق عدد كبير من الإنجازات الإنتاجية والتسويقية على مدار السنوات السابقة.

ولزيارة جناح الشركة يمكن التوجه للجناح رقم B053 في القاعة رقم 3 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 9 إلى 12 يناير.