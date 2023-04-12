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«القابضة للبتروكيماويات»: تطوير البنية التحتية لتوريد غاز الميثانول إلى دمياط

كتب:

مارينا رؤوف
04:05 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
جانب من توقيع الاتفاقية

جانب من توقيع الاتفاقية

وقعت شركة السويس لمشتقات الميثانول (SMD)، وشركة ميثانكس مصر اليوم اتفاقية تطوير البنية التحتية اللازمة لتوريد الميثانول من مصنع ميثانكس مصر إلى مشروع السويس لمشتقات الميثانول (SMD) المجاور في دمياط، بحضور إبراهيم مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

توفير المرافق والميثانول لمصنع شركة السويس

تأتي هذه الاتفاقية في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان عام 2018، لدراسة سبل الدعم الممكنة بهدف توفير المرافق والميثانول لمصنع شركة السويس لمشتقات الميثانول (SMD).

إنتاج 140 ألف طن سنوياً

وكمصنع لإنتاج مشتقات الميثانول والفورمالديهايد في دمياط بإجمالي استثمارات تبلغ قيمتها 120 مليون دولار، يهدف المشروع إلى إنتاج 140 ألف طن سنوياً من المنتجات الرئيسية بما في ذلك اليوريا فورمالدهايد بتركيز 85٪ (UFC-85)، راتنجات اليوريا فورمالدهايد، النفثالين فورمالدهايد المسلفن (SNF)، بالإضافة إلى القدرة على إنتاج ما يصل إلى 42 ألف طن سنوياً من راتنجات UF المتخصصة التي تدخل في العديد من الاستخدامات النهائية المختلفة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.