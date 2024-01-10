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رحلة إلى شمال جامايكا تضع رئيس وزراء كندا أمام المساءلة القانونية.. ماذا حدث؟

كتب:

هانى حسن
12:07 م | الأربعاء 10 يناير 2024
خالد سلامة مراسل القاهرة الإخبارية من كندا

خالد سلامة مراسل القاهرة الإخبارية من كندا

قال خالد سلامة، مراسل القاهرة الإخبارية من كندا، إن مساءلة رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، بخصوص حصوله على عطلة ليست المرة الأولى وإنما هي المرة الرابعة خلال فترة رئاسته للحكومة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بمخالفة تتعلق بقضاء عطلة خاصة بأموال دافعي الضرائب الكنديين، وهي ليست أموالا بسيطة، ففي هذه الظروف الصعبة كل دولار يعني الكثير لدافعي الضرائب.

وتابع: «الرحلة التي انتهى منها رئيس الوزراء الكندي إلى جامايكا قضى فيها 10 أيام في أحد أفخر المنتجعات في شمال جامايكا، وكانت الإقامة في الفيلا التي أقام فيها ترودو وعائلته 7 آلاف دولار أمريكي في الليلة الواحدة، أي 70 ألف دولار في 10 أيام، والمفارقة أن ترودو لم يدفع هذا المبلغ، والمشكلة الكبرى التي أثارت المشكلات أنه لم يدفع بل أقام مجاملة على حساب صاحب المنتجع الذي قال إنه أحد أصحاب العائلة مما أثار المشكلات في كندا».

 

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