رئيس الوزراء الكندي يدعو إلى هدنة إنسانية طويلة في غزة للإفراج عن الأسرى

دعا رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، إلى هدنة إنسانية طويلة في قطاع غزة للسماح بالإفراج عن جميع الأسرى، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وصرحت حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي، بأنَّ أكثر من نصف الأسرى لدى المقاومة في غزة، يقدر عددهم بنحو 242 شخصا تحتجزهم حركتا حماس والجهاد الإسلامي وبينهم 33 طفلا، ويحملون جنسيات أجنبية، مؤكدةً مقتل 328 شخصا من 40 دولة في الهجوم المفاجئ الذي شنته المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي.

وعلى الناحية الأخرى، أكدت كتائب القسام، أنَّ قصف قوات الاحتلال على غزة تسبب في مقتل أكثر من 60 أسيرا، وذلك منذ بداية الحرب على غزة وحتى الآن.