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رئيس الوزراء الكندي يتعهد بمنح اللاجئين الأوكرانيين «الإقامة الدائمة»

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أ ش أ
11:02 ص | الخميس 29 ديسمبر 2022
لاجئين أوكرانيين

لاجئين أوكرانيين

تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بمنح الأوكرانيين الذين قدموا إلى كندا بموجب برنامج الهجرة المؤقت الحصول على وضع الإقامة الدائمة في بلده.

وذكر ترودو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية الرسمية صباح اليوم الخميس، أنّه «فيما يتعلق بالأوكرانيين الذين أتوا إلى هنا، أعرف أن العديد منهم يتطلعون إلى العودة إلى ديارهم وإعادة البناء، وكثير منهم يريدون البقاء، سيتم الترحيب بهم وسيصبحون كنديين غير عاديين».

وأشار رئيس الوزراء الكندي أنه بشكل عام، وصل أكثر من 135 ألف أوكراني إلى كندا هذا العام، على الرغم من أنهم ليسوا جميعًا من اللاجئين.

وفي منتصف شهر مارس، منحت الحكومة الفيدرالية أكثر من 470 ألف طلب تأشيرة خاصة قدمها أوكرانيون لدخول كندا.

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بقلم أ ش أ