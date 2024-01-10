خبير سياحي: تطوير وزيادة الغرف الفندقية سيساعد في القضاء على البطالة

قال الخبير السياحي الدكتور محمد كارم، إنَّ خلال الفترة الماضية اهتمت الدولة المصرية بالقطاع السياحي لجلب أكبر عدد من المستثمرين الدوليين أو المحليين وتطوير الأماكن الأثرية، مشيرًا إلى أنَّه كانت هناك أجندة كاملة لتطوير القطاع السياحي.

دخول أسواق سياحية لمصر

وأشار الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أنَّ هذا التطوير سيساعد بشكل كبير في دخول أسواق سياحية إلى مصر مما يساعد بشكل كبير على نمو الاقتصاد المصري.

القضاء على البطالة

وتابع الخبير السياحي، أنَّ التطوير يشمل إنشاء غرف فندقية لذوي الهمم لأنها بتمثل نسبة كبيرة من الزوار لمصر، وسيساعد ذلك بشكل كبير على القضاء على البطالة ودخول 73 صناعة.