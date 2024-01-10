عضو بـ«النواب» تشيد بمبادرة الفحص المبكر للمقبلين على الزواج: تؤمن الأسرة

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة بمجلس النواب، إن توسع الحكومة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بالفحص المبكر للمقبلين على الزواج، بمثابة دليل قوي على نجاح هذه المبادرة الرئاسية، للقضاء على جميع المشكلات التي تواجه المقبلين على الزواج بصفة عامة.

وأوضحت، في بيان صحفي لها أن فحوصات ما قبل الزواج مهمة للغاية، نظرا إلى وجود أمراض وراثية مثل السكر والضغط والقلب، ولا بد من العلم بها قبل الزواج.

خط الدفاع الأول لتأمين الأسرة

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن إجراء فحوصات ما قبل الزواج، خط الدفاع الأول لتأمين الأسرة، فإصابة أي فرد بمرض ما سيؤثر بالسلب على سعادة واستقرار هذا الكيان الجديد.

وأشارت إلى أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهم في المستقبل، أو احتمالية انتقال الأمراض بينهم.