انطلاق موسم حصاد قصب السكر في مصنع نجع حمادي بقنا

أعطى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة بدء الموسم الـ127 لعصر القصب بمصنع سكر نجع حمادي، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس عبدالرحمن عبدالعزيز رئيس قطاعات مصنع سكر نجع حمادي، والنائب فتحي قنديل، والنائبة رحاب الغول عضوا مجلس النواب، والمهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد نصر مدير عام البيئة بديوان عام المحافظة، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي للعمال بقنا والأقصر، وعدد من رؤساء القطاعات بالمصنع والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

موسم حصاد القصب 2024 في نجع حمادي

وألقى محافظ قنا، عيدان القصب في عصارة المصنع، معلنًا بدء موسم العصير لعام 2024، مؤكدًا أنّ الموسم يعد بمثابة موسم الخير للمزارعين، لما يمثله محصول القصب من أهمية استراتيجية في توفير السكر، كأحد أهم السلع الغذائية الأساسية للشعب المصري، مشيرًا إلى أنّ محافظة قنا تعد الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج السكر، من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر، بمدن نجع حمادي ودشنا وقوص، وتبلغ المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة نحو 120 ألف فدان، تمثل 35% من إجمالي المساحة المنزرعة بالقصب على مستوى الجمهورية، وتنتج نحو 3 ملايين طن قصب خام، ما يؤدي إلى إنتاج 300 ألف طن سكر سنويًا.

تطوير زراعة قصب السكر

كما قدم «الداودي»، التهنئة لمزارعي قصب السكر بالمحافظة، والعاملين بمصنع سكر نجع حمادي، بمناسبة بدء موسم العصير، وتابع مراحل إنتاج السكر، بدءًا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والمعالجة الكيميائية والحرارية والترويق وفصل الرواسب والتبخير والطبخ والبلورة وفصل السكر والتجفيف والتعبئة والتخزين، مؤكدًا أنّ الدولة لا تألوا جهدا، لتطوير زراعة قصب السكر من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية، لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات.

وأوضح رئيس قطاع مصانع سكر نجع حمادي، أنّ المصنع استعد لموسم العصير، بتجهيز كل القطاعات وصيانة المعدات والآلات، وتجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التي تمر بقرى مركز نجع حمادي وتنتهي بمصنع السكر.

المصنع يخدم 16 ألف مزارع

وأضاف أنّ المصنع يخدم ما يقرب من 16 ألف مزارع بمراكز «نجع حمادي - أبو تشت - فرشوط - الوقف»، حيث يستقبل سنويًا أكثر من مليون و200 ألف طن قصب خام، تُنتج نحو 120 ألف طن سكر، مؤكدًا الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر، نظرًا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى، كالسكر المبلور والمولاس والعسل الصناعي والكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف وغاز ثاني أكسيد الكربون والفيناس والمذيبات العضوية والمواد اللاصقة وكبريتات الصوديوم وخميرة الخبز الطازجة والجافة والعطور ومستحضرات التجميل والزيوت والعجائن العطرية ومكسبات الطعم والرائحة والخشب الصناعي.