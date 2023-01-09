«خير بلدنا».. فرحة في محافظة قنا لبدء موسم حصاد القصب «صور»

«يا أبو اللبايش يا قصب.. عندنا فرح واتنصب».. بداية كلمات للأغنية الأشهر، من كلمات «الأبنودي» وغناء الفنان بليغ حمدي، والتي يتغنى بها المزارعون والعاملون مع بداية موسم حصاد قصب السكر في الصعيد، الذي يعتبروه موسم الخير حيث بعد الحصاد والتوريد واستلام قيمة المحصول تقام الأفراح، وهنا في قوص بدأت مصانع السكر في قوص من استلام المحصول من المزارعين لموسم عصير 2023.

بدء موسم حصاد قصب السكر 20233 في قوص

يقول، محمد أحمد، أحد مزارعي القصب في مركز قوص، إن موسم حصاد القصب 2023 للمزارعين وكل أهل الصعيد، بمثابة الخير الذي يعم على الكبير والصغير من المزارع حتى الطفل الصغير الذي ينعم بشرب عصير عيدان القصب.وتابع نحن كمزارعين يعم علينا الخير حيث نقوم بتورد محصول بعد عام كامل من الزراعة لهذا المحصول في الأرض، وتسليم المحصول إلى مصنع السكر في قوص، وبعد شهر بالتمام من التوريد يتم استلام قيمة المحصول وهذا مهم متبع لنجني قيمة ثمار محصولنا.

1100 جنيه سعر طن القصب

وتابع أن الزيادة الأخيرة لسعر طن القصب في الفترة الأخيرة والتي أقرتها وزارة التموين ليصل إلى 1100 جنيه للطن الواحد مرضية إلى حد ما وتحقق هامش ربح شبه مرضي.

ويقول عوض الله محمد، عامل: حصاد القصب موسم الخير على الجميع من الإنسان إلى الحيوان، حيث في هذا التوقيت من كل عام لا يوجد شخص عاطل، الكل يعمل في الحصاد وعمليات التوريد، والمواشي التي تشبع لتناولها الاوراق الخضراء لعيدان القصب، مردفا «الكل في فرح لقدوم موسم الخير».

مصنع سكر قوص في محافظة قنا

ومن جانبهم يقول الكيمائي، حسن جابر، رئيس قطاعات مصانع سكر قوص، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن المصنع بدأ فعليا في استقبال محصول القصب فعليا من المزارعين، ومن المتوقع استقبال نحو مليون و300 ألف طن من قصب السكر في موسم عصير 2023، لإنتاج 145 ألف طن سكر تقريبا، مشيرا إلى أن المصنع استعد لذلك جيدا.

محافظة قنا الاولى انتاج قصب السكر

وتعد محافظة قنا، وفق بيانات رسمية، الأولى على محافظات الجمهورية، في إنتاج السكر من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادي ودشنا وقوص، وتبلغ المساحة المنزرعة أكثر من 120 ألفا، تمثل حوالي 37% من إجمالي المساحة المنزرعة علي مستوي الجمهورية تنتج حوالي 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالي 300 ألف طن سكر سنويا أو يزيد.

21 منتجا من محصول قصب السكر

والأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر في صناعة السكر المبلور، والمولاس والعسل الصناعي، والكحول بجميع مشتقاته، والخل، وحامض الخليك الثلجي، وخميرة الأعلاف، وغاز ثاني أكسيد الكربون، والفيناس المذيبات العضوية، والمواد اللاصقة، وكبريتات الصوديوم، وخميرة الخبز الطازجة والجافة، والعطور، ومستحضرات التجميل، والزيوت، والعجائن العطرية، ومكسبات الطعم والرائحة، والخشب الصناعي.