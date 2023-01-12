موسم حصاد القصب في «أرمنت».. المزارعون: الدولة وفّرت تسهيلات كثيرة وهنجوّز عيالنا

فى أقدم وأكبر مصانع السكر على مستوى الصعيد بدأ مزارعو الأقصر توريد محصول القصب لمصنع سكر أرمنت، الذى بدأ لتوه موسم عصر الإنتاج، ما يمثل فرحة مشتركة بين المزارع فى الحقل والعامل فى المصنع، كلاهما ينتظران هذا الموسم بفارغ الصبر، وجوه باسمة وهى ترى المصنع يكتظ بمئات المقطورات التى تحمل عشرات الأطنان من محصول القصب، الذى يمثل ركيزة أساسية للمزارع فى الأقصر، فهو الذى يسدد ديونه ومنه يزوج أبناءه ويشيد بيته وغيرها من الأمور الحياتية المهمة، خصوصاً بعد رفع سعر طن القصب، الذى أصبح مجزياً للمزارعين.

وقال المهندس عبدالفتاح محمود، رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت، إن مصنع سكر أرمنت من أقدم مصانع الشركة، أنشئ عام 1869 وبدأ العمل فيه عام 1876، ويستهدف أكثر من 36 ألف فدان من محصول القصب، التى تعطى إنتاجية نحو مليون و100 ألف طن، وينتج المصنع نحو 122 ألف طن سكر.

المصنع يستقبل أكثر من مليون طن قصب وينتج 122 ألف طن سكر

وأضاف لـ«الوطن» أن شركة السكر تهتم بتدوير المخلفات، ففى مؤتمر المناخ استعرض المصنع طرق تدوير المخلفات، مثل مخلفات المصاص، التى تستخدم كوقود وكأعلاف معتمدة من وزارة الزراعة ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، والمركز الإقليمى للأعلاف، وتنتج بروتين 11٪، والشق الثانى هو الطينة التى تخرج من المرشحات، التى كانت تلقى قديماً على ضفاف النيل، لكن العلم الحديث أثبت أن بها عناصر كبرى وعناصر صغرى، العناصر الكبرى بها nbk وهو نيتروجين، فوسفور، بوتاسيوم، كالسيوم، وهى مهمة جداً للنبات، وتساعد فى خصوبة الأرض.

وقال طايع محمد سيد حسن، مزارع من الأقصر، إن موسم القصب هذا العام ذو إنتاجية عالية، والسعر جيد ومجزٍ للمزارع، والعامل وسائق الجرار، ونستبشر خيراً فى هذا الموسم، ويتفق معه فى القول المزارع أحمد عبدالبارى الحنيطى، ويؤكد أن إنتاجية العام جيدة جداً وهو محصول استراتيجى، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لاهتمامه بالمزارع المصرى، وكذلك الشكر لشركة السكر لما تقدمه من دعم وتسهيلات كبيرة جداً تشجع المزارعين على زيادة الرقعة المنزرعة بالقصب.

وأكد الكيميائى محمد خميس، نائب رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت، أن مراحل إنتاج قصب السكر تتكون من التوريد من الحقول وتجهيز القصب فى القاطعات، ويدخل بعدها مرحلة الاستخلاص وهى العصارات ويتم استخلاص العصير من القصب ويعطينا شيئاً ثانوياً، وهو مصاص نهائى ويتم استخدامه كوقود للمراجل البخارية، ونأخذ بعدها العصير الخليط، ويدخل فى ثلاث مراحل، الأولى هى عملية المعالجة الحرارية، وتكون بتجهيز العصير ليتفاعل مع المواد الكيميائية المضافة على أكمل وجه، ثم المعالجة الكيميائية، وفيها يتم إضافة لبن جير مع متوسط فورسفور بنسب معينة وثانى أكسيد الكبريت للتبييض.