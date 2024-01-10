القبض على متهمين بالاتجار بالمخدرات في أسوان ودمياط

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسوان

وجرى ضبط 3 قضايا اتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، وضُبط خلالها 7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية من مخدري الهيروين، والشابو، و2 فرد محلي وطلقة، وتنفيذ 629 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

كما جرى ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، وضُبط خلالها 7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو، و7 كيلو من مخدر الهيدرو، وكمية لمخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، وفرد محلي وطلقتين بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.