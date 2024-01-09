«التخطيط العمراني»: جار تحديث حيز 460 قرية ضمن «حياة كريمة»

كشفت الدكتورة مها محمد فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني، عن انتهاء التخطيط العمراني لأكثر من ثلثي قرى حياة كريمة في المرحلة الثانية، ويتبقى 460 قرية جار تحديث الحيز العمراني لها قريبا، لافتة إلى أنّ الطرح الخاص بها سينتهي في 2024-2025.

الحفاظ على الرقعة الزراعية

وأضافت فهيم لـ«الوطن»، أنّ تحديد الحيز العمراني يحفظ الرقعة الزراعية ويحد من التعديات، ويساهم في تحديد الكتلة السكنية والتوسعات المتاحة على الأرض وتوصيل المرافق والخدمات، لافتة إلى أنّ الموافقة على حيز جديد تتطلب أن يكون ملاصقا للحيز القديم وتكون المباني متقاربة من بعضها.

وأوضحت أنّ الحيز العمراني عبارة عن دراسة بالسكان والاحتياجات، وهناك طلبات من مواطنين بإدخال أراضيهم ضمن الحيز العمراني حتى يكون سعرها بسعر المباني، متابعة أنّ الرأي في هذه الحالة يكون لوزارة الزراعة لمنع أي تعديات، فالأمور تخضع لمعايير واشتراطات محددة وواضحة.