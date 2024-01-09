«التخطيط» تتعاون مع «GoDaddy» في تدريب رواد الأعمال

اختتمت GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، الجولة الخامسة من الدورات التدريبية التي نظمتها بالشراكة مع مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار مساعيها لدعم جهود تعزيز قطاع ريادة الأعمال في مصر، حيثما تهدف الشراكة إلى مساعدة الشركات الناشئة في تحقيق النمو المستهدف في المشهد الرقمي سريع التطور توافقًا مع أهداف رؤية مصر 2030.

وقد نُظمَت سلسلة من ورش العمل وجلسات تدريب المدربين طوال فترة التعاون، حيثما وفرت هذه الدورات لرواد الأعمال الرؤية والأدوات اللازمة لتأسيس حضورهم عبر الإنترنت، وبناء علامتهم التجارية عبر الإنترنت، وبدء مشروعات التجارة الإلكترونية لديهم.

دورات تعليمية مخصصة ونسخة تجريبية مجانية

علاوة على ذلك، مُنح رواد الأعمال في مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار صلاحية الوصول إلى دورات تعليمية مخصصة ونسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من أداة بناء المواقع الإلكترونية بالعربية (GoDaddy Arabic Website Builder) أو المتجر الإلكتروني العربي (GoDaddy E-store) بالإضافة إلى التخفيضات المميزة الممنوحة لمتخرجي البرنامج، بهدف تطوير مهاراتهم الرقمية الأساسية اللازمة لتوسيع قاعدة أعمالهم وتعزيز حضورهم عبر الإنترنت.

في هذا السياق، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية في GoDaddy: «تماشيًا مع التزام GoDaddy بتمكين الشركات، تكشف نتائج استطلاع GoDaddy للشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن عددًا كبيرًا من الشركات الصغيرة يستعدون لزيادة التسويق عبر الإنترنت بنسبة 21% وتطوير تواجدهم الرقمي بنسبة 19%».

دور الشركات في مساعدة الكيانات الناشئة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، على أهمية هذا التعاون المشترك مع GoDaddy، قائلة: «تلعب هذه الشراكات دورًا محوريًا في رعاية الشركات الناشئة ومساعدتها في تحقيق النمو المستهدف في ظل المشهد الرقمي الحالي».

واستمر البرنامج لمدة يومين تدريبيين وخمسة جولات، تمكنَّا من تدريب العديد من المشاركين على نحو يساهم في إحداث أثر إيجابي على أعمالهم، في إطار الجهود المبذولة من الحكومة في دفع التحول الرقمي عبر تنظيم الدورات التدريبية ووضع السياسات اللازمة، تماشيًا مع مبادرة مصر الرقمية الطموحة.

من جانبها، قالت الدكتورة هبة مدحت زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار: «تدرك الحكومة المصرية الدور المهم الذي تلعبه ريادة الأعمال في بناء اقتصاد مستدام، هذا إضافة إلى قدرة هذه الشركات على خلق العديد من الوظائف وهذا من شأنه تحسين معدلات التشغيل»، لافتة إلى أن الاحصاءات الدولية تشير إلى قدرة رائد الأعمال على خلق ما بين 5 إلى 10 فرص عمل على الأقل، مما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي.