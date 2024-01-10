«السكة الحديد» تعلن تيسيرات جديدة لحجز تذاكر السفر بالقطارات

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تيسيرات جديدة بشأن حجز تذاكر القطارات، في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تقوم بها وزارة النقل بمختلف قطاعاتها والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، موضحة أن التيسيرات تشمل إتاحة الحصول على تذاكر السفر على القطارات من خلال عدد من وكلاء البيع المنتشرين على مستوى الجمهورية.

وأكدت الهيئة في تقرير لها، أنه تم إضافة وكلاء البيع «خدماتي – طلقة – كاش كول – أو باى»، التابين لإحدى الشركات الرائدة في مجال الدفع الفوري وتضم أكثر من 20 وكيل بيع بعدد 500 ألف نقطة بيع منتشرين على مستوى الجمهورية ويتم إضافتهم لمنظومة الدفع الفوري الخاصة بحجز تذاكر السفر بالقطارات تباعاً.

زيادة منافذ البيع

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد نقاط بيع التذاكر 820 ألف نقطة على مستوى الجمهورية، موضحة أن يأتي ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التي تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أي منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

إتاحة الحجز من خلال وكلاء البيع

وأكدت إتاحة الحجز من خلال وكلاء البيع لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة «التهوية الديناميكية - الثالثة المكيفة» بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام «905 - 917 - 906 -916» بين القاهرة والإسكندرية.

وضمن التيسيرات في حجز التذاكر، إتاحة الحجز من خلال موقع الهيئة وتطبيق الحجز الخاص بالهاتف المحمول من هنا، وآيفون من هنا، وشددت الهيئة على ضرورة وجود تذكرة مع الراكب قبل استقلاله القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك لحجز التذاكر حتى لا يتعرض لدفع الأجرة والغرامة المقررة.