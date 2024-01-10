«النقل»: شركة مصرية تنفذ خطين للسكك الحديدية في شرق أفريقيا

أعلنت وزارة النقل تفاصيل التعاون تولي شركة مصرية تنفيذ استثمارات لإنشاء خطين للسكك الحديدية بمنطقة شرق أفريقيا، الخط الأول يبدأ من دار السلام ويصل إلى كيجالي انتهاءً بمدينة جينجيا ببوروندي، والخط الثاني من مومباسا بكينيا إلى أوغندا.

وأشارت الوزارة إلى التعاون مع وزارة البنية التحتية الرواندية في مجال البنية التحتية، وتشييد الطرق والكباري في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة وتجربة متميزة في هذا المجال.

مجالات التعاون مع جمهورية رواندا

1- مشروع «القاهرة – كيب تاون:

- يعد أطول محور بري في أفريقيا، إذ يمر بـ9 دول أفريقية

- يبلغ إجمالي طوله 10 آلاف و228 كيلومترا

- يهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين الدول الأفريقية

- يصل طول الطريق في مصر 1155 كيلومترا

2- مشروع الممر الملاحي «فيكتوريا – البحر المتوسط»:

- أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي دول حوض النيل مع البحر المتوسط والدول الأوروبية

- يسهم في اتساع الشراكة «الإفريقية - الأوروبية»

- يسهم في تنشيط التجارة البينية بين الدول المشاركة فيه

- زيادة الدخل القومي لدول حوض النيل

3- مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون الفني بين البلدين

- العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

4- تسيير خطوط ملاحية إلى دول شرق أفريقيا لفتح أسواق جديدة

5- التعاون مع وزارة البنية التحتية الرواندية في مجال البنية التحتية