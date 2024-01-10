وكيل «تعليم البحر الأحمر» يتفقد امتحانات صفوف النقل اليوم

أجرى هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، زيارة تفقدية لعدد من مدارس الغردقة، للاطمئنان على حسن سير امتحانات النقل، يرافقه أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة، مشددًا على منع دخول الكنترول إلا للقائمين عليه فقط، حرصًا على السرية التامة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تفقد امتحانات النقل

وتفقد وكيل تعليم البحر الأحمر اليوم، سير امتحانات صفوف النقل بمدرسة الزعيم مصطفى كامل للتعليم الأساسي، للاطمئنان على عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، بجميع اللجان والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه لم يتلق أية شكاوى بخصوص سير الامتحانات، مشيرًا إلى الاهتمام الشديد بالنظافة والتعقيم المستمر، حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة، وتأمين الكنترول وتحقيق الانضباط خلال العمل.

توفير الجو المناسب لجميع الطلاب

ووجه بالانضباط داخل جميع اللجان بالمدارس، ومنع استخدام المحمول داخل اللجان وتأكيد إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب، لأداء الامتحانات بصورة جيدة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والالتزام بالضوابط الامتحانية كافة، مشددًا بعدم السماح بدخول غير العاملين إلى الكنترول، ومراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد بالشيت الورقي، مع ضرورة وضع ختم المدرسة على ورقة الأسئلة.