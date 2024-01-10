انطلاق امتحانات نصف العام 2024 لصفوف النقل بالفيوم.. تُعقد على فترتين

انطلقت امتحانات نصف العام 2024، لمختلف الصفوف الابتدائية والإعدادية للتعليم العام والرياضي والمهني، اليوم الأربعاء، إذ تُقام على فترتين، وبدأت امتحانات الفترة الصباحية في الساعة 8:00 صباحًا وتستمر حتى 12:15 مساءً، بينما تنطلق امتحانات الفترة المسائية، بدءًا من الساعة 12:30 مساءً وتستمر حتى 4:45 مساءً، كما انطلقت امتحانات الشهادة الابتدائية أيضًا.

وانتظمت امتحانات الفترة الصباحية بمحافظة الفيوم، إذ استقبلت اللجان، الطلاب في المواعيد المحددة بحسب جدول امتحانات نصف العام 2024.

امتحانات نصف العام في الفترة الصباحية

ويؤدي الطلاب والطالبات، امتحانات نصف العام 2024 للصف الأول الإعدادي «عام ورياضي»، في مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف تنتهي 10:30 صباحًا، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي «عام ورياضي»، مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف تنتهي 10:30 صباحًا.

وتُعقد امتحانات نصف العام 2024،ن للصفين الأول والثاني الإعدادي «المهني»، لمدة ساعتين في مادة اللغة العربية اليوم، خلال الفترة الصباحية.

ووفقًا لجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي، فإنّ الطلاب والطالبات يخضعون اليوم، لامتحانات نصف العام في مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف في الفترة الصباحية.

وتضمنت الفترة الصباحية، انعقاد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، يليه امتحان التربية الدينية وفقًا لجدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي، بدءًا من 8:00 صباحًا وحتى 12:15 مساءً.

وبحسب جدول امتحانات نصف العام 2024 للصف السادس الابتدائي، فإنّ الطلاب يؤدون، امتحاني اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية في الفترة من 8:00 صباحًا وحتى 12:15 مساءً.

امتحانات نصف العام الفترة المسائية

وتنطلق امتحانات نصف العام 2024، لمختلف صفوف النقل خلال الفترة المسائية اليوم الأربعاء، كالتالي:

يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي «المهني»، امتحان اللغة العربية في الفترة المسائية اليوم، إذ يبدأ 12:30 مساءً ويستمر حتى 2:30 مساءً.

كما يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحانات الترم الأول 2024، خلال الفترة المسائية، بدءًا من 12:30 مساءً وحتى 3:00 مساءً في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، يليه امتحان التربية الدينية بدءًا من الساعه 3:15 وحتى 4:45 مساءً.

وتنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي في الفترة المسائية اليوم، إذ يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء بدءًا من 12:30 مساءً وحتى 3:00 مساءً، يليه امتحان التربية الدينية بدءًا من 3:15 وحتى 4:45 مساءً.

وتنعقد امتحانات الترم الأول 2024 للصف الخامس الابتدائي، خلال الفترة المسائية، في اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف بدءًا من 12:5 وحتى 3:00 مساءً، يليه امتحان التربية الدينية بدءًا من 3:15 وحتى 4:45 مساءً.

ومن المقرر أنّ يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي «عام ورياضي»، امتحان الفترة المسائية، بدءًا من الساعة 12:30 في مادة اللغة العربية والخط والإملاء بدءًا من 12:30 وحتى 3:00 مساءً.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي «عام ورياضي»، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء في الفترة المسائية لمدة ساعتين ونصف من 12:00 مساءً وحتى 3:00 مساءً.