حكومة نتنياهو تحذر المستشفيات الإسرائيلية: تأهبوا لاستقبال آلاف الجرحى

طالبت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي من المستشفيات الدخول في وضع الطوارئ في غضون ساعات قليلة، والحفاظ على معدل إشغال بنسبة 50%، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة «كان».

استقبال آلاف الجرحى

وأمرت وزارة الصحة من المستشفيات في شمال البلاد بالاستعداد لاحتمال استقبال آلاف الجرحى، مع تصاعد التوترات مع حركة المقاومة اللبنانية حزب الله.

وطلبت الوزارة أيضًا من المراكز الطبية في الشمال الاستعداد لإمكانية الذهاب إلى وضع الجزيرة المهجورة، الذي يُترك بدون إمدادات طبية وأدوية وطعام لعدة أيام.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر، شاركت حركة المقاومة اللبنانية حزب الله بشكل مباشر، ولكن بشكل محدود نسبيًا في الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي.

حزب الله يرد على الاحتلال الإسرائيلي

ومع ذلك، في أعقاب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، في بيروت، قال زعيم حزب الله، حسن نصر الله، إن «الرد أمر لا مفر منه».

وقال نصر الله في خطاب متلفز يوم الجمعة الماضية، للمرة الثانية خلال أيام، إن حزب الله لا يمكنه التزام الصمت بشأن خرق هذا المستوى، مؤكدا أن عدم الرد يجعل لبنان كله مكشوفا.

وأشار إلى أن مقاتلي حزب الله نفذوا حوالي 670 عملية عسكرية على الحدود اللبنانية مع إسرائيل منذ 8 أكتوبر، بعد يوم واحد من عملية طوفان الأقصى.

ومن جانبه وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء «تغيير جذري» في الوضع الأمني على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.