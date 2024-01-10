إصابة 12 فلسطينيا خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة في نابلس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن وجود 12 جريحا بينهم 9 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس، وأن قوات الاحتلال أخرجت 30 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة منذ بداية العدوان.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان له، أن 300 من الكوادر الطبية العاملة في غزة استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي، وأن المناطق الشمالية في غزة تفتقر إلى المرافق الصحية وسيارات الإسعاف توقفت بسبب انعدام الوقود.