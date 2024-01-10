الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شقة سكنية جنوب غرب رفح واستشهاد 15 فلسطينيا

استشهد 15 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة في عمارة سكنية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية بوصول 15 شهيدا إلى المستشفى الكويتي في رفح جراء قصف الاحتلال شقة في عمارة سكنية لعائلة نوفل في حي تل السلطان غرب رفح.

الاحتلال يعتقل الأسير المحرر ياسر محمود رجوب

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 3 مواطنين بعد اقتحامها بلدة دورا، ومخيم الفوار، كما اقتحمت مدينة الخليل، وبلدة بيت امر.

ونقلت «وفا» عن مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا، وداهمت منزل الأسير المحرر ياسر محمود رجوب 63 عاما، وقامت بعملية تفتيش واسعة النطاق في المنزل ومحيطه، واستولت على مركبته، كما اعتقلت من البلدة المهندس اسماعيل العواودة 62 عاما.

يذكر أن الأسير الرجوب أمضى أكثر من 15 عاما في سجون الاحتلال، يعاني من أوضاع صحية صعبة، ويخضع للعلاج المكثف جراء إصابته بالسرطان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت الشاب، ليث حسن السراحنة بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه، والاعتداء على والده بالضرب المبرح، واقتحمت مدينة الخليل، وبلدة بيت امر.