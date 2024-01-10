أرقام قياسية في تاريخ بطولة الأمم الإفريقية.. مصر على عرش القارة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا حول بطولة الأمم الإفريقية، وذلك بعنوان «قائمة الأرقام القياسية في تاريخ بطولة الأمم الأفريقية».

إقامة النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار

وقال التقرير: «حفلت منافسات كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاقها عام 1957 حتى الآن بتسجيل العديد من الأرقام القياسية التي أصبحت محفورة في سجلات البطولة خلال الـ33 نسخة سابقة أقيمت حتى الآن، ومن المقرر إقامة النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار خلال الفترة من الثالث عشر من يناير حتى الحادي عشر من فبراير 2024».

منتخب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب

ويتصدر منتخب مصر أكثر قائمة أكثر المنتخبات تتويجا باللقب الإفريقي في التاريخ برصيد 7 ألقاب، ويأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب، وغانا في المركز الثالث برصيد 4 ألقاب، وتتشارك كلا من نيجيريا وكوت ديفوار في رصيد كلا منهما 3 ألقاب.

تتشارك الجزائر والكونغو الديمقراطية وفي رصيد كل منهما بطولتان

كما تتشارك الجزائر والكونغو الديمقراطية وفي رصيد كلا منهما بطولتان، كما فاز كلا من المغرب وإثيوبيا والسودان والكونغو برازافيل وجنوب إفريقيا وتونس وزامبيا والسنغال بالبطولة مرة واحدة.

ينفرد منتخب مصر بالرقم القياسي لأكثر المنتخبات مشاركة في أمم أفريقيا برصيد 25 مشاركة

ويعد المنتخب المصري هو الوحيد الذي فاز باللقب الإفريقي لثلاث مرات متتالية، وذلك في النسخ 2006 و2008 و2010، كما ينفرد منتخب مصر بالرقم القياسي لأكثر المنتخبات مشاركة في أمم أفريقيا برصيد 25 مشاركة.